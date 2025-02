Die Bayern-Ziele in Stuttgart sind klar: Der Vorsprung von acht Punkten auf Bayer Leverkusen soll auch an diesem Spieltag mindestens verteidigt werden. "Dass der VfB auswärts nicht einfach ist, haben wir letzte Saison gesehen", mahnt Sportvorstand Max Eberl in Erinnerung an das 1:3 am 32. Spieltag.