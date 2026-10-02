München (dpa/lby) - Die Fußballerinnen des FC Bayern müssen mehrere Wochen auf Jovana Damnjanovic und Vanessa Gilles verzichten. Wie die Münchnerinnen mitteilten, hat sich Stürmerin Damnjanovic (31) am Mittwochabend im Champions-League-Spiel bei Benfica Lissabon (0:3) eine muskuläre Verletzung zugezogen. Verteidigerin Gilles (30) wird Trainer José Barcala wegen muskulärer Beschwerden erst mal nicht zur Verfügung stehen. Beide Spielerinnen fallen im Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag aus und reisen auch nicht zu ihren Nationalmannschaften.