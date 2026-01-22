Topf & Söhne Dauerausstellung in Erinnerungsort überarbeitet

Erfurt (dpa/th) - 15 Jahre nach der Eröffnung des Erinnerungsortes Topf & Söhne in Erfurt präsentiert die dortige Dauerausstellung erweiterte Fakten zur Geschichte der Ofenbauer von Auschwitz. In der überarbeiteten Ausstellung würden neben bekannten Forschungsergebnissen neue Erkenntnisse zu den Männern und Frauen gezeigt, die für das tief die nationalsozialistischen Verbrechen verstrickte Erfurter Unternehmen gearbeitet hätten, sagte die Leiterin des Erinnerungsortes, Annegret Schüle. Nach mehrmonatiger Schließung öffnet der Gedenkort mit der neuen Ausstellung ab 25. Januar wieder.