Topf & Söhne Dauerausstellung in Erinnerungsort überarbeitet

Videos von Holocaust-Überlebenden

Bei der Neugestaltung sind unter anderem die meisten der Texte überarbeitet worden, die die ausgestellten historischen Dokumente erklären. Videos mit Interviews, die mit Holocaust-Überlebenden geführt wurden, spielen nun eine große Rolle in der Ausstellung. Arbeitsblätter, mit deren Hilfe sich Schülergruppen mit den historischen Dokumenten auseinandersetzen sollen, seien neu gestaltet worden. Damit reagiert der Erinnerungsort auch auf ein von den Mitarbeitern beobachtetes schwindendes historisches Wissen zum Nationalsozialismus und nachlassende Fähigkeiten zur analytischen Textarbeit.