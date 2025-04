Die hohen Erwartungen der Brotterode-Trusetaler Touristiker wurden noch einmal übertroffen. Gut 1000 Menschen haben sich am Gründonnerstag den Saisonstart am Wasserfall nicht entgehen lassen. Rund 50 fitte Gäste waren die vielen Stufen am Wasserfall hinaufgeklettert und zählten, als das 15-Uhr-Zeitzeichen näher rückte, die Sekunden rückwärts. Doch der Countdown musste abgebrochen werden. „Es dauert noch zehn Minuten“, verkündete Bürgermeister Kay Goßmann am Ende seiner Rede unten im Tal, um dann selbst geschwind nach oben zu steigen. Dabei hatten die Bauhofleute schon wesentlich früher den Schieber an der Zentrale umgelegt. Doch wegen der Frühlingsdürre war deutlich weniger Wasser im Flusslauf der Truse. Und auf dem gut zwei Kilometer langen kurvenreichen Weg durch den Wiesengrund zum Öhmigshauk, ging viel Flüssigkeit verloren, da sich die Natur erst einmal satt trank. Bürgermeister Goßmann und Tourismuschefin Peggy Lange waren hochzufrieden. So viele Besucher am ersten Tag habe es lange nicht gegeben. Es habe sich gelohnt, das Osterprogramm schon am Gründonnerstag zu beginnen, an jenem Tag, da das Wasser nach der Winterpause wieder seinen Lauf nimmt. Bis vor wenigen Jahren war der Sonntag der Tag, an dem das Publikum mit Attraktionen angelockt wurde. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen – und von dem reichen Angebot an Schlemmereien machten die Besucher gerne Gebrauch. Das Café Wintersport war bestens besucht, die Terrasse besetzt, Bratwurstgrill und Getränkestand umlagert. Für die Kinder gab es einen Streichelzoo mit Hühnchen und Häschen, sie konnten sich auch im Eierlauf versuchen oder Ostereier suchen.