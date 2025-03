Top-Torhüterin des Thüringer HC hört auf: „Danke Legende“: Dinah Eckerle beendet Karriere

Prost: Dinah Eckerle trinkt auf die Deutsche Meisterschaft 2016 mit dem THC. Foto: Imago

Dinah Eckerles Weg begann in Hemmingen und Ditzingen, bevor sie 2009 als vielversprechendes Torhütertalent zum Thüringer HC wechselte. Parallel zum Training am Sportgymnasium in Erfurt wuchs sie zu einer herausragenden Spielerin heran. Bereits mit 16 Jahren debütierte sie in der Bundesliga – als jüngste Spielerin der Liga. Nur ein Jahr später feierte sie mit dem THC ihre erste Deutsche Meisterschaft. In den folgenden Jahren entwickelte sie sich zu einer der besten Torhüterinnen Deutschlands.