Elisa Marie Storch und Pauline Patz sind deutsche Meisterinnen im Rennrodeln. Das Thüringer Damen-Doppel setzte sich im fünften und letzten internen Weltcup-Qualifikationsrennen am Mittwoch auf der wieder eröffneten Bahn am Königssee durch. Damit sicherte sich das Duo aus Suhl und Schmalkalden zugleich die fixe Nominierung für das deutsche Weltcup-Team. Bei den männlichen Doppelsitzern ging der Titel an die Rekord-Olympiamedaillengewinner Tobias Wendl/Tobias Arlt. „Darüber freuen wir uns, aber noch mehr, dass wir endlich wieder auf unserer Heimbahn rodeln können“, sagte Wendl. Die Bahn am Königssee war nach einer Sturzflut 2021 nicht mehr befahrbar.