Top-Aufgebot: Vier DSV-Top-Athleten beim City-Biathlon am Start

"Der City Biathlon Dresden ist für uns als Deutscher Skiverband ein besonderes Event – Spitzensport mitten in der Stadt, eine einzigartige Atmosphäre und eine Bühne, auf der unsere Athletinnen und Athleten vor heimischem Publikum zeigen können, was sie leisten. Gleichzeitig ist das internationale Teilnehmerfeld in Dresden ein echter Maßstab und damit eine wertvolle Standortbestimmung im Sommer", sagte der neue Sportdirektor Bernd Eisenbichler.