Dresden - Beim Dresdner City-Biathlon am 23. August gibt sich ein erlesenes Starterfeld ein Stelldichein. Der Deutsche Skiverband schickt mit Philipp Nawrath, Justus Strelow, Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz vier Top-Athleten an den Start. Sie treffen auf starke internationale Konkurrenz wie den französischen Gesamtweltcup-Sieger und zweimaligen Olympiasieger Éric Perrot oder Verfolgungs-Olympiasiegerin Lisa Vittozzi aus Italien.
Top-Aufgebot Vier DSV-Top-Athleten beim City-Biathlon am Start
dpa 10.06.2026 - 16:26 Uhr