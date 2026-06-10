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Top-Aufgebot Vier DSV-Top-Athleten beim City-Biathlon am Start

Bei der dritten Auflage in Dresden gibt es auch wieder Olympiasieger zu erleben.

Top-Aufgebot: Vier DSV-Top-Athleten beim City-Biathlon am Start
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Im August gibt es in Dresden eine neue Auflage des City-Biathlon. (Archivbild) Foto: Uwe Lein/dpa

Dresden - Beim Dresdner City-Biathlon am 23. August gibt sich ein erlesenes Starterfeld ein Stelldichein. Der Deutsche Skiverband schickt mit Philipp Nawrath, Justus Strelow, Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz vier Top-Athleten an den Start. Sie treffen auf starke internationale Konkurrenz wie den französischen Gesamtweltcup-Sieger und zweimaligen Olympiasieger Éric Perrot oder Verfolgungs-Olympiasiegerin Lisa Vittozzi aus Italien.

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"Der City Biathlon Dresden ist für uns als Deutscher Skiverband ein besonderes Event – Spitzensport mitten in der Stadt, eine einzigartige Atmosphäre und eine Bühne, auf der unsere Athletinnen und Athleten vor heimischem Publikum zeigen können, was sie leisten. Gleichzeitig ist das internationale Teilnehmerfeld in Dresden ein echter Maßstab und damit eine wertvolle Standortbestimmung im Sommer", sagte der neue Sportdirektor Bernd Eisenbichler.