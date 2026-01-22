Von der Idee bis zur Eröffnung werden – wenn alles so läuft, wie sich Tommy Frenck das vorstellt – wohl noch zwei oder drei Jahre vergehen. Doch das, was der bekannte Brattendorfer Gastwirt des „Eisernen Löwen“ in sozialen Netzwerken verbreitet, ist keineswegs eine fixe Idee: Frenck plant hinter seinem Gasthof eine Art Abenteuer-Spielplatz, auf dem ein originalgroßer und nach seinen Vorstellungen auch detailgetreuer Nachbau des legendären Wehrmachts-Panzers „Tiger“ das mit Sicherheit ungewöhnlichste Spielgerät für Kinder sein soll.