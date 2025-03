Biebelried/Kitzingen (dpa/lby) - Ein mit Tomaten beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 3 zwischen Biebelried und Kitzingen in Fahrtrichtung Nürnberg umgekippt. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall am frühen Samstagmorgen schwere, die Beifahrerin leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Beide wurden den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht.