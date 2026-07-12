"Ich habe natürlich gehofft, vielleicht geht die ein oder andere Falte mal weg, aber es sind alle da. Also sie sehen genau aus wie wir", scherzte Tom Kaulitz. "Es ist auch ein bisschen gruselig. Also, wenn man sich selber so anguckt, ist auch ein bisschen komisch, dass man so um sich herumlaufen kann und man guckt so jedes Detail an", ergänzte sein Bruder Bill.