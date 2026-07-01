Tollwut-Fall: Fledermäuse am Untermain mit Tollwut infiziert

Bei den in Haibach (Landkreis Aschaffenburg) entdeckten Tieren sei das seltene Europäische Fledermaus Lyssavirus 1 nachgewiesen worden, teilte das Landratsamt Aschaffenburg mit. Es seien die ersten bekannten Befunde dieser Art im Landkreis und der zehnte beziehungsweise elfte Nachweis einer tollwutpositiven Fledermaus in Bayern.