Tolles Wochenende: Simsons, Tiere und Musik von Karussell

Es ist das Wochenende der Fans aller Simson-Zweiräder. Im Walldorfer Industriegebiet findet am Samstag und Sonntag zum inzwischen achten Mal das Simson-Sandhasen-Treffen statt. Auch diesmal haben die Organisatoren keine Mühen gescheut: Nicht verpassen sollten die Besucher am Samstag die Beschleunigungsrennen (Start der Trainingsläufe um 10 Uhr, die Wettkämpfe beginnen um 12 Uhr). Getunte Simson-Mopeds knattern über die eigens dafür angelegte Strecke. Nicht knattern, dafür knistern wird es beim Simson-Wash (14 Uhr). Bei Wheelie-Contest (16 Uhr) zeigen Fahrer, wie lange sie mit dem Vorderrad in der Luft fahren können. Am Abend dann ist Partystimmung im Festzelt mit den Dorfrockern und „Venga Venga“, der 80er und 90er Party. Am Sonntag werden ab 9.30 Uhr die schönsten Simsons bewertet. Um 15 Uhr werfen die Moped-Fans die Motoren an für die Rhön-Rundfahrt, der Höhepunkt der Veranstaltung.