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  6. Simsons, Tiere und Musik von Karussell

Tolles Wochenende Simsons, Tiere und Musik von Karussell

Simson-Treffen, Tiererlebnistag und ein Konzert der legendären Band Karussell in der Stadtkirche: Es ist einiges los an diesem Wochenende.

Tolles Wochenende: Simsons, Tiere und Musik von Karussell
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In Walldorf dreht sich am Wochenende alles um Simson. Foto: Bastian Frank

Es ist das Wochenende der Fans aller Simson-Zweiräder. Im Walldorfer Industriegebiet findet am Samstag und Sonntag zum inzwischen achten Mal das Simson-Sandhasen-Treffen statt. Auch diesmal haben die Organisatoren keine Mühen gescheut: Nicht verpassen sollten die Besucher am Samstag die Beschleunigungsrennen (Start der Trainingsläufe um 10 Uhr, die Wettkämpfe beginnen um 12 Uhr). Getunte Simson-Mopeds knattern über die eigens dafür angelegte Strecke. Nicht knattern, dafür knistern wird es beim Simson-Wash (14 Uhr). Bei Wheelie-Contest (16 Uhr) zeigen Fahrer, wie lange sie mit dem Vorderrad in der Luft fahren können. Am Abend dann ist Partystimmung im Festzelt mit den Dorfrockern und „Venga Venga“, der 80er und 90er Party. Am Sonntag werden ab 9.30 Uhr die schönsten Simsons bewertet. Um 15 Uhr werfen die Moped-Fans die Motoren an für die Rhön-Rundfahrt, der Höhepunkt der Veranstaltung.

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Tierisch geht es dagegen auf dem Rohrer Berg in Meiningen am Samstag zu. Am Alten Flugplatz eröffnen der Tierschutzverein, der Schäferhundeverein und der Hundesportverein gemeinsam um 11 Uhr den Tiererlebnistag – ein Fest für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei. Die großen und kleinen Gäste können sich auf ein breitgefächertes Programm freuen: Es gibt Vorführungen, Mitmach-Aktionen, Musik und Tanz. Stände mit Kunst, Kunsthandwerk, Blumen und Tierbedarf fehlt auch nicht. Das Tierheim kann besichtigt werden. Die Hundesportler zeigen, was sie mit ihrem Partner alles drauf haben. Für Kinder gibt es auch Hüpfburg, Bastel- und Schminkecke sowie Geocaching auf der Hundewiese. Auch Bewohner der beiden Tierparks in Suhl und Bad Liebenstein geben sich ein Stelldichein. Dog-Dance-Vorführungen und die Polizeihundestaffel runden das Programm ab.

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Der Eintritt kostet 39 Euro, ermäßigt 37 Euro.