Tolles Wochenende: Simsons, Tiere und Musik von Karussell

Tierisch geht es dagegen auf dem Rohrer Berg in Meiningen am Samstag zu. Am Alten Flugplatz eröffnen der Tierschutzverein, der Schäferhundeverein und der Hundesportverein gemeinsam um 11 Uhr den Tiererlebnistag – ein Fest für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei. Die großen und kleinen Gäste können sich auf ein breitgefächertes Programm freuen: Es gibt Vorführungen, Mitmach-Aktionen, Musik und Tanz. Stände mit Kunst, Kunsthandwerk, Blumen und Tierbedarf fehlt auch nicht. Das Tierheim kann besichtigt werden. Die Hundesportler zeigen, was sie mit ihrem Partner alles drauf haben. Für Kinder gibt es auch Hüpfburg, Bastel- und Schminkecke sowie Geocaching auf der Hundewiese. Auch Bewohner der beiden Tierparks in Suhl und Bad Liebenstein geben sich ein Stelldichein. Dog-Dance-Vorführungen und die Polizeihundestaffel runden das Programm ab.