Zu einem ganz besonderen Erlebnis wurde die Ferienzeit für die Kinder des Hortes der Grundschule Fambach. Mit einem bunten und spannenden Programm sorgten die Erzieherinnen dafür, dass keine Langeweile aufkam und die Kinder jeden Tag neue Eindrücke sammeln konnten. So etwa bei einem Ausflug zum Kegeln, bei dem die Kinder ihr Geschick unter Beweis stellen konnten. Mit viel Freude und Ehrgeiz versuchten sie, möglichst viele Kegel zu treffen und feuerten sich gegenseitig an.