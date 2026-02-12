Tolle Tage Anleitung zur "Witzischkeit" - Das ABC des Karnevals

J wie Jeck: Kölsch für "Narr". Abgeleitet von "geck", im Niederländischen "gek" (verrückt).

K wie Küpper, Karl: Mutigster Büttenredner in der Geschichte des Karnevals. Erhob in der Nazi-Zeit die Hand zum Hitlergruß, sagte aber statt "Heil Hitler": "Is et am rähne?" (Ist es am Regnen?) Wegen "Verächtlichmachung des deutschen Grußes" mit lebenslangem Auftrittsverbot belegt.

L wie Lob der Torheit: Titel eines Buchs des Humanisten Erasmus von Rotterdam (1466/69-1536). In der europäischen Geistesgeschichte bildet es die theoretische Grundlage für alle Arten von Spott, Parodie und Satire.

Das Möbelhaus - Fluchtpunkt der nicht Karnevalisierbaren

M wie Möbelhaus: Fluchtpunkt nicht karnevalisierbarer Gegner des organisierten Frohsinns. Ihr Motto: "Der Trick ist, dass man sich verpisst, bis wieder Aschermittwoch ist."

N wie Neger, Ernst: Größter Star der Mainzer Fastnacht. Lebte von 1909 bis 1989. Eine Theorie besagt, dass sein Lied "Heile heile Gänsje" den schuldbeladenen Deutschen der Nachkriegszeit unterschwellig die Vergebung der Sünden suggerierte.

O wie Orden: Sollten einst höfische und militärische Ehrungen parodieren, wurden dann aber selbst zum Fetisch.

P wie Prinzessinnenfummel: Gestern noch Bürokraft, heute Prinzessin im rosa Fummel mit Plastikdiadem im Haar. Nirgendwo ist der Karneval so authentisch und subversiv wie beim Verkleiden.

Q wie Querulantentum: Falls man durch Kamelle oder andere Wurfgeschosse beim Rosenmontagszug verletzt wird, hat man sich das selbst zuzuschreiben. Kamelle-Werfen sei in Köln "sozial üblich, allgemein anerkannt und erlaubt", hat das örtliche Amtsgericht festgestellt.

R wie Raveaux, Franz: Organisierte zur Zeit des Biedermeiers einen Gegen-Karneval, so dass Köln 1845 zwei konkurrierende Rosenmontagszüge hatte, einen angepassten und einen frechen. Später Todesurteil, starb im Exil.

S wie Sitzungsfetischist: Für ihn ist Karneval ohne Mützenzwang gleichbedeutend mit Anarchie.

T wie Tusch: Zeigt Karnevalisten an, wann gelacht werden muss.

U wie Unterwanderung: Wer witzigere Pointen will, muss Karnevalsvereine unterwandern und es besser machen.

Wildpinkler sind eine Gefahr für den Kölner Dom

V wie Viva Colonia: Stimmungsschlager der Höhner, der auch in Bayern und am Ballermann textsicher mitgesungen werden kann.

W wie Wildpinkler: Ihr ätzender Urin zersetzt das jahrhundertealte Gestein des Kölner Doms.

X wie x-fache Wiederholung: Der Karneval ist die Wiederholung des Immergleichen, sozusagen die alljährliche Rückkehr der schunkelnden Untoten.

Y wie Y-Chromosom: Karneval ist männerdominiert. Wenn Carolin Kebekus zu Beginn ihrer Karriere telefonisch anfragte, ob sie in einer bestimmten Karnevalssitzung auftreten könne, bekam sie oft zu hören: "Der Frauen-Slot ist leider schon besetzt."

Z wie zersetzend: Die "zersetzenden und gehässigen Satiren" des Karnevals waren dem ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer ein Dorn im Auge. Er wollte dagegen gerichtlich vorgehen, doch das Bundesjustizministerium riet ihm ab. Begründung: Kölner Richter sind vermutlich auch Karnevals-affin.