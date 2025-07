Köln - Partysängerin Mia Julia (38), eine Ikone am Ballermann, kann sich sommerliche Pride- und Christopher-Street-Day-Partys auch in der deutschen Partyhochburg vorstellen. "Ich glaube schon, dass Mallorca so weit ist. Der Ballermann ist offen, tolerant und selbst sehr kunterbunt", sagte sie ("Bring mich nach Hause", "Peter Pan") der Deutschen Presse-Agentur.