﻿Öffentliche Toiletten gehören nicht zu den Lieblingsthemen im Alltag. Man nutzt sie – und denkt möglichst nicht weiter darüber nach. Umso erstaunlicher ist es, dass Schmalkalden in diesem Bereich vergleichsweise gut aufgestellt ist: Drei öffentliche WCs stehen derzeit zur Verfügung – am Festplatz wieder offen seit den Weihnachtstagen), in der Gillersgasse 1 und im Bahnhof der Fachwerkstadt. Weitere Anlagen sind bereits geplant, unter anderem im Bahnhof Wernshausen sowie in Helmers. Die Niederschmalkalder hätten gern ein stilles Örtchen neben der Kirche. Weil es kaum möglich sei, hier Sanitärräume ein- oder anzubauen, müsste es wohl ein Container sein, wünscht sich Dorfkümmerer Nico Wolfram .