Falls es an der Nato-Ostflanke zu einem Krieg mit Russland käme, würden die Soldaten der Panzergrenadierbrigade 37 an vorderster Front in Litauen kämpfen. Die Bataillone der Brigade sind vor allem in Thüringen und Sachsen stationiert, so in Bad Salzungen, Bad Frankenhausen, Gotha, Gera oder im sächsischen Frankenberg. Doch schon an der Heimatfront haben die Soldaten ihr Päckchen zu tragen. „Einige Kasernen sind hart an der Marodität“, sagte David Markus, Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 37, jüngst am Rande einer Gefechtsübung.