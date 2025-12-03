Meiningen (dpa/th) - Wegen des mutmaßlichen Mordes an einem 23-Jährigen in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) hat die Staatsanwaltschaft Meiningen Anklage gegen vier Jugendliche aus Südthüringen erhoben. Den zwei 15 und 16 Jahre alte Mädchen und zwei 19 Jahre alten Männern wird gemeinschaftlich begangene Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit Mord vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sie sollen ihr Opfer im Juni zunächst mit einem Werkzeug verletzt und dann auf grausame Weise getötet haben, um die erste Straftat zu verdecken.