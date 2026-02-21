Rosenheim (dpa/lby) - Nach dem Tod einer 89-jährigen Frau in Rosenheim sitzt ihr Sohn in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen, wie die Polizei mitteilte. Der 54 Jahre alte Tatverdächtige soll am Freitag seine Mutter getötet und die Polizei gerufen haben. Die Beamten fanden die Frau in ihrem Zuhause tot im Bett. Der Sohn soll bei Einsatzkräften eingeräumt haben, seine Mutter umgebracht zu haben, wie es weiter hieß. Was das Motiv der Tat sei, sei derzeit unklar.