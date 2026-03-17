Raunheim - In einem Lokal in Raunheim nahe dem Frankfurter Flughafen sind zwei Menschen erschossen worden. Dies teilte die Polizei am Morgen mit.
Tötungsdelikt Zwei Menschen in Lokal in Raunheim erschossen
dpa 17.03.2026 - 07:07 Uhr
In einem Lokal in Raunheim nahe dem Frankfurter Flughafen sind zwei Menschen erschossen worden. Dies teilte die Polizei am Morgen mit.
Raunheim - In einem Lokal in Raunheim nahe dem Frankfurter Flughafen sind zwei Menschen erschossen worden. Dies teilte die Polizei am Morgen mit.