Pressig (dpa/lby) - Nach der tödlichen Verletzung einer 75-Jährigen in Pressig (Landkreis Kronach) ist weiterhin vieles unklar. Der tatverdächtige Ehemann sitzt derzeit in einer Justizvollzugsanstalt, wie die Polizei mitteilte. Er steht nach Polizeiangaben unter Verdacht, seine Frau am Donnerstagmorgen mit einem scharfen Gegenstand tödlich verletzt zu haben. Die Polizei nahm den Mann am mutmaßlichen Tatort fest. Gegen ihn wurde bereits ein Haftbefehl erlassen. Die Polizei ermittelt derzeit zu den Hintergründen wie Motiv und Tatwaffe.