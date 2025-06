Pleinfeld (dpa/lby) - Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 15-Jährigen in Mittelfranken ermittelt die Polizei zu den Hintergründen. Eine 19-Jährige sitzt seit Sonntag wegen Totschlags in Untersuchungshaft. Sie soll den Jugendlichen bei einer Auseinandersetzung am Bahnhof im Pleinfelder Gemeindeteil Ramsberg tödlich verletzt haben.