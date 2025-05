Nürnberg - Ein 15-Jähriger sitzt wegen des Verdachts des Mordes an einem 19-Jährigen in Nürnberg in Untersuchungshaft. Zudem soll der Jugendliche eine 14-Jährige lebensgefährlich verletzt haben. Der 15-Jährige kommt laut Polizei aus dem sozialen Umfeld der Opfer. In welcher genauen Verbindung er zu dem getöteten 19-Jährigen und dem Mädchen steht, dazu wollte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft nichts sagen.