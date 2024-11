Tötungsdelikt Ermittlungen nach Tod von Mann bei Streit auf Parkplatz

Oberrot - Ein Mann ist bei einer körperlichen Auseinandersetzung auf einem Parkplatz im Landkreis Schwäbisch Hall tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es ein Streit unter Lkw-Fahrern. Nach dem Vorfall am Abend im baden-württembergischen Oberrot wurden drei Männer in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Ob sie beteiligt waren und damit tatverdächtig sind, muss jedoch noch geklärt werden, wie es von der Polizei am Morgen hieß.