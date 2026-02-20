Tötungsdelikt: 89-Jährige tot in Rosenheim gefunden – Sohn in U-Haft

Rosenheim (dpa/lby) - Ein 54-jähriger Mann steht in Verdacht, seine 89-jährige Mutter in Rosenheim getötet zu haben. Gegen den Deutschen wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen, wie die Polizei mitteilte.
Demnach hatte sich der Mann am frühen Morgen bei der Polizei gemeldet und um eine Streifenwagenbesatzung gebeten. In der Wohnung der Frau fanden die Beamten die 89-Jährige tot in ihrem Bett. Ihr Sohn räumte den Einsatzkräften gegenüber ein, seine Mutter getötet zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen. Am Tatort sicherten Ermittler noch in der Nacht umfangreich Spuren. Zudem wurde eine Obduktion der Leiche angeordnet.
Die Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, und die Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts eines vorsätzlichen Tötungsdelikts. Zu den Hintergründen der Tat wurden zunächst keine weiteren Angaben gemacht. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.