Tötungsdelikt: 89-Jährige tot in Rosenheim gefunden – Sohn in U-Haft

Demnach hatte sich der Mann am frühen Morgen bei der Polizei gemeldet und um eine Streifenwagenbesatzung gebeten. In der Wohnung der Frau fanden die Beamten die 89-Jährige tot in ihrem Bett. Ihr Sohn räumte den Einsatzkräften gegenüber ein, seine Mutter getötet zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen. Am Tatort sicherten Ermittler noch in der Nacht umfangreich Spuren. Zudem wurde eine Obduktion der Leiche angeordnet.