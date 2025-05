Salzburg - In Österreich ist eine 34-jährige Deutsche in der Nacht zu Samstag auf einem Parkplatz erschossen worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um ihren ehemaligen ungarischen Lebensgefährten. Der Mann (32) sei geflüchtet. "Die Fahndung läuft europaweit in alle Richtungen", sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen.