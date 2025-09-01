In der Region um Ilmenau ist sie eine feste Größe: Die Keramik-Künstlerin Susanne Smalun. Die Gehrenerin ist aber auf Märkten weit über Ilmenau hinaus aktiv. Am Wochenende verschlug es sie nach Naumburg. Hier wurde Weinfest gefeiert und zum Töpfermarkt eingeladen. Die Leute standen am Samstagnachmittag Schlange vor dem Stand von Susanne Smalun. „Es läuft ganz gut“, sagte sie im Vor-Ort-Gespräch mit der Redaktion. Naumburg hat für sie eine besondere Bedeutung: Hier besuchte Susanne Smalun früher die Berufsschule. „Hier schließt sich der Kreis also immer wieder.“ Die Reise zu den verschiedensten Märkten gehört für sie zum Beruf dazu. „Auf allen größeren Märkten im Umfeld versuche ich dabei zu sein“, sagt die Künstlerin. So auch am kommenden Wochenende in Weimar. Der Töpfermarkt dort ist ein ganz besonderer: Es ist der Markt der Thüringer Töpferinnung.