Seit Jahrhunderten gehört das Töpferhandwerk zu den traditionsreichsten Kunstformen und vereint handwerkliches Geschick mit kreativer Gestaltung. In Thüringen gibt es noch zahlreiche professionelle Töpferinnen und Töpfer, die mit Leidenschaft und Hingabe ihre Werkstätten führen. In ganz Deutschland öffneten diese Töpfereien ihre Tore – auch im Ilm-Kreis luden am Wochenende drei Töpfereien zum 20. Tag der offenen Töpfereien ein.