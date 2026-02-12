Berlin - Nach dem tödlichen Hochhausbrand im Berliner Osten müssen zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner erst einmal anderweitig unterkommen. 20 Wohnungen seien vorerst nicht bewohnbar, sagte ein Feuerwehrsprecher. In manchen gebe es keinen Strom und kein Wasser, andere seien so verraucht, dass man dort nicht schlafen könne. Wer nicht bei Verwandten oder Bekannten unterkommt, könne heute in einer nahegelegenen Turnhalle schlafen. Der Bezirk versuche, für die Zeit danach Wohnungen und Hotels zu organisieren.