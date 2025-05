Schwandorf (dpa/lby) - Beim Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Wohnmobil in Schwandorf ist der Motorradfahrer ums Leben gekommen. Ein Rettungshubschrauber flog die Beifahrerin, die hinten auf der Maschine saß, mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Kradfahrer starb demnach noch an der Unfallstelle.