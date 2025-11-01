Touristen in Jamaika können nach Hause fliegen

Der größte Flughafen Jamaikas, der Sangster International Airport in Montego Bay, sollte ab dem heutigen Samstag wieder für kommerzielle Flüge geöffnet werden, wie Transportminister Vaz sagte. "Dadurch können wir alle Personen ausfliegen, insbesondere Touristen, die das Gebiet verlassen wollen", sagte Vaz. Nach Angaben der Regierung befanden sich etwa 25.000 Touristen auf Jamaika, als "Melissa" auf die Küste traf. Auch eine hohe zweistellige Zahl von Deutschen sei darunter, hieß es aus dem Auswärtigen Amt.