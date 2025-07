Tödlicher Wein: Säure im Weißwein: Portugiese wegen Mordes verurteilt

Die Tat ereignete sich demnach im Mai 2022. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte Batteriesäure - die stark ätzende Schwefelsäure enthält - mit Weißwein mischte und die Flasche in den Kühlschrank stellte. Die 43-jährige Frau trank davon und starb an schwersten inneren Verätzungen. Der Angeklagte hatte zunächst behauptet, seine Partnerin habe Suizid begangen. Die Ermittlungen hätten diese Darstellung jedoch eindeutig widerlegt, hieß es.