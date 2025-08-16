Tödlicher Verkehrsunfall: Vor Kontrolle weggefahren - Zwei Menschen sterben bei Unfall

Laut den Angaben der Polizei kamen der 21 Jahre alte Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin mit ihrem Wagen zwischen Zweibrücken und Homburg von der Fahrbahn ab und prallten gegen einen Baum. Sie seien unmittelbar am Unfallort gestorben, sagte ein Polizeisprecher. "Anhand der Spuren, die wir gefunden haben, gehen wir davon aus, dass der Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war."