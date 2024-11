Tödlicher Verkehrsunfall: Radfahrer fährt gegen Autotür und stirbt

Waldkraiburg (dpa/lby) - Ein 54-Jähriger ist in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) mit seinem E-Bike gegen eine geöffnete Autotür gefahren und gestorben. Der Mann sei seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort erlegen, teilte die Polizei mit. Der Radfahrer hatte demnach am Donnerstag offenbar ein parkendes Auto übersehen, dessen Türe bereits geöffnet war. Der 54-Jährige fuhr gegen die Türe und stürzte. Die Polizei ermittelt. Ein Sachverständiger soll bei der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs unterstützen.