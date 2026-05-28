Metten (dpa/lby) - Ein Rollstuhlfahrer ist auf der Staatsstraße zwischen Metten und Neuhausen (Landkreis Deggendorf) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 78-Jährige wollte die Straße mit seinem elektrisch betriebenen Rollstuhl am Mittwochabend überqueren, wie die Polizei mitteilte. Wieso die 29-jährige Autofahrerin den Mann in seinem Krankenfahrstuhl nicht sah, ist derzeit unklar. Die Staatsanwaltschaft beauftragte ein unfallanalytisches Gutachten. Der Mann starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen.
Tödlicher Verkehrsunfall Frau überfährt 78-jährigen Rollstuhlfahrer
dpa 28.05.2026 - 06:42 Uhr