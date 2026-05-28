Metten (dpa/lby) - Ein Rollstuhlfahrer ist auf der Staatsstraße zwischen Metten und Neuhausen (Landkreis Deggendorf) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 78-Jährige wollte die Straße mit seinem elektrisch betriebenen Rollstuhl am Mittwochabend überqueren, wie die Polizei mitteilte. Wieso die 29-jährige Autofahrerin den Mann in seinem Krankenfahrstuhl nicht sah, ist derzeit unklar. Die Staatsanwaltschaft beauftragte ein unfallanalytisches Gutachten. Der Mann starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen.