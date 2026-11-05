Tödlicher Verkehrsunfall: Auto kracht in geparkten Lkw – A6 stundenlang gesperrt

Lauterhofen (dpa/lby) - Wegen eines tödlichen Unfalls ist die Autobahn 6 in Richtung Tschechien seit mehreren Stunden voll gesperrt. Ein Autofahrer war am Mittwochabend in Richtung Pilsen unterwegs, als er an einer gesperrten Parkplatzeinfahrt rechts von der Fahrbahn abkam und dann einen geparkten Lastwagen rammte, wie die Polizei mitteilte. Die Wucht des Aufpralls war demnach so groß, dass das Auto fast vollständig unter den Anhänger des Lasters geschoben wurde.