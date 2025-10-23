Tödlicher Unfall: Zusammenstoß zweier Autos – Fahrerin stirbt in Klinik

Weiden in der Oberpfalz (dpa/lby) - Eine Autofahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem Wagen auf der Autobahn 93 bei Weiden ums Leben gekommen. Die 42-Jährige sei bei dem Unfall am Mittwoch schwer verletzt worden und später in der Klinik gestorben, teilte die Polizei mit.