Weiden in der Oberpfalz (dpa/lby) - Eine Rentnerin ist im Klinikum gestorben, nachdem sie von einem Laster überrollt worden ist. Die 90-Jährige war am Donnerstag auf einem Gehweg in Weiden in der Oberpfalz unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An einer Grundstücksausfahrt hielt den Angaben nach der Lastwagen zuvor kurz an. Als der Fahrer wieder losgefahren sei, habe sich die 90-Jährige direkt vor dem Fahrzeug befunden. Der Laster habe sie erfasst. Die Frau sei zunächst im Klinikum notoperiert worden, dann aber an ihren schweren Verletzungen gestorben.