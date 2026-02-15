Tödlicher Unfall: Von Auto auf Schlitten gezogen - Elfjähriger stirbt

Kuchelmiß - Ein Elfjähriger ist in Mecklenburg-Vorpommern bei einem Unfall mit einem Schlitten gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am Vormittag der selbstgebastelte Schlitten hinter ein Auto gespannt und gezogen, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Schlitten saßen der 11-Jährige und ein 13-Jähriger sowie ein 11 Jahre altes Mädchen. Bei einem Fahrmanöver soll der 37 Jahre alte Autofahrer die Kontrolle über das Auto verloren haben, woraufhin der Schlitten mit einem Holzstapel kollidierte.