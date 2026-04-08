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Tödlicher Unfall Skiunfall in Österreich: Münchner tot, Mann aus NRW verletzt

In einem Skigebiet in Tirol prallen zwei erfahrene Skifahrer frontal zusammen. Einer der beiden stirbt noch am Hang. Laut Augenzeugen waren hohe Geschwindigkeiten im Spiel.

Tödlicher Unfall: Skiunfall in Österreich: Münchner tot, Mann aus NRW verletzt
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Die zwei Skifahrer krachten mit hoher Geschwindigkeit zusammen. (Symbolbild) Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Gerlos - Bei einem Zusammenstoß von zwei deutschen Skifahrern in Tirol ist ein Münchner tödlich verletzt worden. Der andere Wintersportler - er stammt aus Nordrhein-Westfalen - wurde schwer verletzt, wie die österreichische Polizei berichtete. 

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Der Unfall ereignete sich am Dienstag im Skigebiet Zillertal Arena an einer Kreuzung von zwei Pisten. Nach Angaben von Augenzeugen fuhren beide Männer aus verschiedenen Richtungen mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zu und prallten frontal zusammen, wie die Polizei berichtete. 

Münchner mit schweren inneren Verletzungen 

Der 69-jährige Mann aus München erlitt schwere innere Verletzungen. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 33-jährige Verletzte aus dem Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen wurde mit einem Notarzthubschrauber in eine Klinik nach Innsbruck geflogen. 

Bei beiden Wintersportlern handle es sich um erfahrene Skifahrer, hieß es von der Polizei. Die Pistenkreuzung sei mit Hinweistafeln gekennzeichnet.