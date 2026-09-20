Mörsdorf (dpa/th) - Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall in Mörsdorf (Saale-Holzland-Kreis) ums Leben gekommen. Die 24-Jährige wollte die Fahrbahn an einer Landstraße überqueren, als sie von einem Auto erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der 40 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.