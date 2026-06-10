Massing (dpa/lby) - Ein Quadfahrer ist in Niederbayern tot im Wald gefunden worden. Den Angaben nach hatten sich Nachbarn Sorgen um den 68-Jährigen gemacht, weil er nicht nach Hause gekommen war. Bei einer Suchmaßnahme am darauffolgenden Tag habe die Polizei den Landwirt tot in seinem eigenen Waldstück bei Massing (Landkreis Rottal-Inn) gefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann mit seinem Quad verunglückt und gestürzt. Die Polizei ermittelt zusammen mit der Berufsgenossenschaft zum genauen Hergang.