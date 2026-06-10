Massing (dpa/lby) - Ein Quadfahrer ist in Niederbayern tot im Wald gefunden worden. Den Angaben nach hatten sich Nachbarn Sorgen um den 68-Jährigen gemacht, weil er nicht nach Hause gekommen war. Bei einer Suchmaßnahme am darauffolgenden Tag habe die Polizei den Landwirt tot in seinem eigenen Waldstück bei Massing (Landkreis Rottal-Inn) gefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann mit seinem Quad verunglückt und gestürzt. Die Polizei ermittelt zusammen mit der Berufsgenossenschaft zum genauen Hergang.
Tödlicher Unfall Quadfahrer verunglückt im Wald und stirbt
dpa 10.06.2026 - 16:15 Uhr