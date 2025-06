Nürnberg (dpa/lby) - Wenige Tage nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorrollerfahrer im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei mit. Beim Fahrstreifenwechsel kollidierte der 74-Jährige am Samstagnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache mit dem neben ihm fahrenden Wagen, so die Polizei. Dabei wurde er zu Boden geschleudert. Der 69-jährige Autofahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die Verkehrspolizei ermittelt.