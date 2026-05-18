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Tödlicher Unfall Nach Chemikalienunfall: Polizei beginnt mit Spurensicherung

In einem Betrieb tritt eine unbekannte Chemikalie aus, ein Mitarbeiter stirbt. Tagelang kann das Gebäude nicht betreten werden. Jetzt beginnt die Spurensicherung.

Tödlicher Unfall: Nach Chemikalienunfall: Polizei beginnt mit Spurensicherung
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Proben aus dem Unfallgebäude sollen in einem Labor ausgewertet werden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Nach einem Chemikalienunfall in einem Nürnberger Betrieb hat die Polizei mit der Spurensicherung am Tatort begonnen. Seit dem Unfall am vergangenen Freitag konnte das Gebäude bisher nicht betreten werden. Was genau dort passierte, ist bisher unklar - ein Mensch starb, mindestens sechs weitere wurden nach Polizeiangaben verletzt. Das Bayerische Rote Kreuz hatte sogar von 30 Verletzten und 17 Menschen gesprochen, die ins Krankenhaus gebracht worden seien. 

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Wie die Polizei mitteilte, wurde damit begonnen, vor Ort Spuren zu sichern und Proben zu nehmen. Ein Labor soll herausfinden, um welchen Stoff es sich bei der ausgetretenen Chemikalie handelt. Auch der Sachschaden müsse noch ermittelt werden. 

Die gesamte Anlage war evakuiert worden, Gefahr für die Bevölkerung bestand aber nicht, weil der giftige Stoff innerhalb des Gebäudes blieb. Am Dienstag soll der getötete Mitarbeiter obduziert werden.