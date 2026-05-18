Nürnberg (dpa/lby) - Nach einem Chemikalienunfall in einem Nürnberger Betrieb hat die Polizei mit der Spurensicherung am Tatort begonnen. Seit dem Unfall am vergangenen Freitag konnte das Gebäude bisher nicht betreten werden. Was genau dort passierte, ist bisher unklar - ein Mensch starb, mindestens sechs weitere wurden nach Polizeiangaben verletzt. Das Bayerische Rote Kreuz hatte sogar von 30 Verletzten und 17 Menschen gesprochen, die ins Krankenhaus gebracht worden seien.