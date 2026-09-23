Nürnberg (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist in Nürnberg von einem Taxi erfasst worden und gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 63 Jahre alte Autofahrer von einem Grundstück auf eine Straße gefahren und hatte dabei den 56 Jahre alten Biker erfasst, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer wurde zu Boden geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen. Der Taxifahrer wurde leicht verletzt und aufgrund eines Schocks psychologisch betreut.