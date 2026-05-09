Eisenheim (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Eisenheim (Landkreis Würzburg) gestorben. Der 57-Jährige habe zuvor offenbar mit seinem Motorrad ein Auto überholen wollen und sei dann mit dem entgegenkommenden Wagen kollidiert, teilte die Polizei mit. Er starb noch am Unfallort. Die 48-jährige Fahrerin des Autos und ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall am Mittag leicht verletzt. Die Polizei ermittelt.