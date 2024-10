Ursberg (dpa/lby) - Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist in Ursberg im Landkreis Günzburg nach einem Sturz ums Leben gekommen. Der schwer verletzte Mann sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden und dort wenig später gestorben, teilte die Polizei mit. Demnach stürzte er nachts alleinbeteiligt in einer Rechtskurve und wurde von seiner Maschine geschleudert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.