Tödlicher Unfall: Motorradfahrer stirbt nach Sturz bei Regen

Otzing (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer hat bei starkem Regen in Otzing (Landkreis Deggendorf) die Kontrolle über seine Maschine verloren und ist tödlich verunglückt. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der 27-Jährige am Samstag kurz vor dem Unfall ein Auto überholt, wie die Polizei mitteilte. Wenig später sei er gestürzt und mit einer Leitplanke zusammengestoßen. Der 27-Jährige starb noch an der Unfallstelle.