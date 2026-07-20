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Tödlicher Unfall Motorradfahrer stirbt nach Sturz bei Regen

Nach einem Überholmanöver verliert ein 27-Jähriger die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzt und stößt mit einer Leitplanke zusammen. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Tödlicher Unfall: Motorradfahrer stirbt nach Sturz bei Regen
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Der Motorradfahrer verlor den Angaben nach die Kontrolle, stürzte und stieß mit einer Leitplanke zusammen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Otzing (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer hat bei starkem Regen in Otzing (Landkreis Deggendorf) die Kontrolle über seine Maschine verloren und ist tödlich verunglückt. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der 27-Jährige am Samstag kurz vor dem Unfall ein Auto überholt, wie die Polizei mitteilte. Wenig später sei er gestürzt und mit einer Leitplanke zusammengestoßen. Der 27-Jährige starb noch an der Unfallstelle. 

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Die zwei Insassen des überholten Autos bemerkten den Unfall und wählten den Notruf. Ein Gutachter soll nun dabei helfen, die Ursache zu ermitteln.