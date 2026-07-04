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Tödlicher Unfall Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr und stirbt

Ein 70-jähriger Motorradfahrer prallt mit einem Auto zusammen und wird in einen Graben geschleudert. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Tödlicher Unfall: Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr und stirbt
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Der Mann erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Wiesen (dpa/lby) - Ein 70 Jahre alter Motorradfahrer ist in Wiesen (Landkreis Aschaffenburg) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

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Demnach war der Mann am Mittag in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Er stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer in einen Graben geschleudert. Trotz schneller Rettungsmaßnahmen konnte dem Mann nicht mehr geholfen werden.

Die 47 Jahre alte Autofahrerin blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Für die Dauer des Einsatzes blieb die Straße voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.