Tödlicher Unfall Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr und stirbt
dpa 04.07.2026 - 17:22 Uhr
Ein 70-jähriger Motorradfahrer prallt mit einem Auto zusammen und wird in einen Graben geschleudert. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.
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Demnach war der Mann am Mittag in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Er stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer in einen Graben geschleudert. Trotz schneller Rettungsmaßnahmen konnte dem Mann nicht mehr geholfen werden.
Die 47 Jahre alte Autofahrerin blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Für die Dauer des Einsatzes blieb die Straße voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.