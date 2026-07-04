Tödlicher Unfall: Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr und stirbt

Demnach war der Mann am Mittag in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Er stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer in einen Graben geschleudert. Trotz schneller Rettungsmaßnahmen konnte dem Mann nicht mehr geholfen werden.