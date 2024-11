Tödlicher Unfall: Mann stirbt nach Unfall mit Kleintransporter in Schwaben

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann auf eine Straße in Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries) abbiegen, als er an der Einmündung aus zunächst unbekannter Ursache geradeaus weiterfuhr. In der Folge prallte er mit seinem Kleintransporter gegen eine Leitplanke. Durch den Aufprall wurde er schwer verletzt. Laut Polizei passierte der Unfall wohl wegen einer "medizinischen Ursache". Die betroffene Straße war für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Ermittlungen dauerten an.